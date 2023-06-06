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العميد كنعاني مقدم: صاروخ فتاح قادر على اختراق القبة الحديدية

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسين كنعاني مقدم ان صاروخ فتاح الفرط صوتي الباليستي من الصواريخ المميزة في العالم والتي يتم تصنعها في امريكا والصين وكوريا الشمالية وايران.

العالم - خاص العالم

واوضح مقدم ان هذا الصاروخ ذو السرعة العالية تصل سرعته من حوالي 13 الى 15 ماخ ويستطيع ان يجتاز كل الحواجز الدفاعية والقبة الحديدية وقبة داوود ،مشيرا الى ان هذا الصاروخ يعزز الافضلية العسكرية الايرانية في الدفاع امام العدو.

وتابع ان هذا الصاروخ ذو مرحلتين فيه فوهة وقود صلب ويستطيع ان يخرج عن الغلاف الجوي للارض ولا تستطيع طائرة او منظومة دفاعية مضادة للصواريخ ان تستهدفه.

واشار الى ان هذه الميزات تؤكد ان ايران رغم الضغوط من قبل العدو وبالاتكال على قدراتها المحلية والوطنية استطاعت انجاز هذا الصاروخ والذي اعلنت من قبل انها تصنعه واليوم تم ازاحه الستار عنه

هذا قد أزاح حرس الثورة الإسلامية في ايران الستار عن صاروخ 'فتاح' الفرط صوتي الباليستي والمحلي الصنع، أحد أكبر الإنجازات العسكرية للبلاد.

واقيمت المراسم بحضور الرئيس ابراهيم رئيسي، وقائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اضافة الى قائد القوة الجو فضائية العميد أمير علي حاجي زاده ومسؤولين آخرين. واستبق حاجي زاده المراسم بتغريدة على تويتر قال فيها إن شروق الشمس اليوم الثلاثاء ليس كما في يوم عادي، إنها تشرق مع فتاح. ويتميز الصاروخ بسرعة عالية تتراوح بين اثني عشر وثلاثة عشر ضعف سرعة الصوت، وقادر على المناورة خارج الغلاف الجوي والتحرك باتجاهات متعددة، وغير قابل للرصد.

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