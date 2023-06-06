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إغلاق أكثر من 20 ممرا للتهريب بين العراق وإيران

إغلاق أكثر من 20 ممرا للتهريب بين العراق وإيران
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى العراقية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الحدود شرعت بخطة أمنية شاملة لإغلاق ممرات ومنافذ التهريب غير القانونية شرقي محافظة ديالى وتحديدا في المناطق الحدودية المحاذية لإيران.

العالم - إيران

وقال مدير ناحية القزانية (115 كم شرق بعقوبة) مازن أكرم الخزاعي إن الجهد الهندسي وتشكيلات قوات الحدود تواصل إغلاق أكثر من 20 ممر ومنفذ تهريب، موزعة في ناحية القزانية وقضاء مندلي، مبينا أن الممرات تستخدم قسم منها لتهريب المواشي والقسم الآخر لتهريب المخدرات.

وبين: أن ممرات التهريب تنتشر على طول الشريط الحدودي بين مندلي والقزانية والجانب الإيراني على امتداد أكثر من 40 كم، مشيرا إلى أن خطة الإغلاق شملت أسلاكا شائكة وأبراج مراقبة ورصد ومعالجة الفراغات بين المخافر الحدودية للحد من عمليات التهريب.

وأطلقت الحكومة العراقية خطة شاملة لمعالجة وإنهاء عمليات التهريب الحدودية مع إيران بإجراءات أمنية داخلية وأخرى تنسيقية واستخبارية مع الجانب الإيراني.

وبرزت ظاهرة التهريب عبر مناطق مندلي والقزانية شرقي ديالى خلال السنوات الأخيرة وتمارسها جهات متنفذة أو جماعات مرتبطة بقوى وأحزاب سياسية.

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