مشروع قانون لحل مشاكل المهاجرين الأجانب المقيمين في إيران

العالم - إيران

وأشار وحيدي الذي كان يتحدث في مراسم افتتاح ورشة لتنظيم المشروع الذكي للبت في مشاكل المهاجرين المقيمين في إيران خاصة المهاجرين الأفغان التي أقيمت في مبنى وزارة الداخلية الإيرانية اليوم الثلاثاء، موضحا أن امتلاك أرقام دقيقة عن الرعايا الأجانب في إيران من أجل تقديم خدمات أفضل لهم يعتبر من أهم الضروريات لتقديم هذه الخدمات.

وأشار الوزير أيضا إلى بعض المشاكل المالية لهؤلاء الرعايا بسبب عدم امتلاكهم حساب مصرفي وخاصة المهاجرين الأفغان، مؤكدا أن مثل هذا الحساب يمكن أن يؤدي إلى نظام مالي لهم ويحول دون الكثير من الخلافات بينهم.

وتطرق إلى التزام الكثير من المهاجرين الأفغان المقيمين في إيران بالقوانين التي أقرتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أن نظرة إيران لهؤلاء أيضا تتسم بالاحترام والتقدير، إلى جانب التصدي القانوني بكل حزم لكل من لا يحترم القوانين السائدة في إيران.

وشدد وزير الداخلية على أن تشكيل المنظمة الوطنية للهجرة وتدشين منظومة تخص المهاجرين من شأنهما معالجة الكثير من المشاكل التي تعترض سبيل تنفيذ القانون في الوقت الحالي.