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الخزانة الأمريكية تعلن عن اصدار اجراءات حظر جديدة ضد إيران قالت إنها تستهدف أفرادا وجماعات في ايران والصين وهونغ كونغ

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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