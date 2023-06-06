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بالصور.. إفتتاح مركز تنمية استثمارات وتبادل تجاري بين محافظة فارس وسلطنة عمان

بالصور.. إفتتاح مركز تنمية استثمارات وتبادل تجاري بين محافظة فارس وسلطنة عمان
الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفتتح في العاصمة العمانية مسقط مركز تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بين محافظة فارس الإيرانية وسلطنة عمان.

العالم - إيران

وقال رئيس مكتب تنسيق شؤون الاستثمارات وفرص العمل في محافظة فارس (جنوب إيران) مهدي خادمي في تصريحات له اليوم الثلاثاء "جرى افتتاح هذا المركز بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا ودعم النشطاء الاقتصاديين في محافظة فارس من أجل تواجد أكثر تأثيرا في الأسواق الإقليمية والدولية وبهدف الوصول إلى الأسواق العالمية".

واوضح أن إنشاء هذا المركز يعتبر إبداعا فريدا وتم لأول مرة في البلاد بمشاركة المحافظة والقطاع الخاص.

وأكد خادمي على الدعم الشامل الذي يقدمه محافظ فارس للقطاع الإنتاجي ووجود بنى تحتية تسهل عملية الاستثمارات بعيدا عن البيروقراطية الإدارية، موجها الدعوة لكافة أهالي محافظة فارس المقيمين في سلطنة عمان وباقي الدول العربية في الخليج الفارسي للتعاون مع هذا المركز لرفع مستوى الاستثمار الآمن.

وحضر حفل افتتاح هذا المركز في مسقط، السفير الإيراني في عمان علي نجفي ونشطاء اقتصاديون إيرانيون وعمانيون.

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