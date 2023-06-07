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رئيسي يزور فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا الاسبوع المقبل

رئيسي يزور فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا الاسبوع المقبل
الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

سيبدأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي يوم الأحد المقبل، جولة اميركية لاتينية تشمل فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، تلبية لدعوة رسمية من نظرائه في هذه الدول.

العالم - ايران

وسيتوجه السيد رئيسي على راس وفد رفيع المستوى الى اميركا اللاتينية لزيارة الدول الثلاث فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا ، يوم الأحد المقبل، استمرارا لسياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجه المشتركة مع ايران لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي والعلمي معها.

وسيتم خلال هذه الجولة التوقيع على العديد من وثائق التعاون في مختلف المجالات بين المسؤولين الإيرانيين وهذه الدول الثلاث.

كما سيعقد رئيس الجمهورية اجتماعات مع رجال الأعمال المحليين والإيرانيين والنشطاء الاقتصاديين خلال هذه الجولة.

وهناك عدد كبير من البلدان في منطقة أميركا اللاتينية ، بالإضافة إلى القدرات الاقتصادية المتنوعة ، لديها وجهات نظر سياسية ودولية متقاربة مع الجمهورية الإسلامية ، ويمكن أن يعود التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وهذه البلدان بالكثير من الفوائد لكلا الجانبين.

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