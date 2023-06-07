لتولي مهام عمله.. سفير إيران الجديد في باكستان يصل إلى إسلام آباد 

العالم-ایران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان رضا أميري مقدم ، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد ، وصل اليوم الاربعاء إلى إسلام آباد ، لتولي مهام عمله .

في 11 أبريل من هذا العام ، التقى رضا أميري مقدم مع 6 سفراء معينين حديثًا بالرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي قبل توجههم الى مقر مهام عملهم .

واعتبر آية الله رئيسي في هذا اللقاء بذل الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية وتطويرها وتعميق العلاقات السياسية وتقديم أفضل الخدمات للرعايا الإيرانيين المقيمين في الخارج بانها من أهم مسؤوليات السفراء الجدد ودعاهم الى التاكيد على مبادئ الثورة الإسلامية وقيمها على صعيد التعريف بالقدرات والإمكانيات الفريدة لايران في مختلف مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة.

وتم تعيين رضا أميري مقدم في هذا المنصب بدلاً من سيد محمد علي حسيني ، سفير إيران السابق في إسلام أباد وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية ، وهو أستاذ في جامعة طهران ، وكان أيضًا نائب المدير العام للشؤون العربية والأفريقية في المجلس الأعلى للأمن القومي.