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خط انبوب نقل الغاز الإيراني إلى تركيا يجري انجازه في محافظة أذربيجان الغربية

خط انبوب نقل الغاز الإيراني إلى تركيا يجري انجازه في محافظة أذربيجان الغربية
الأربعاء ٠٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية: إن خط الانبوب المقوي (46 انج) لنقل الغاز المصدّر إلى تركيا ، قد جرى انجازه حتى مدينة مياندواب في محافظة أذربيجان الغربية، وسيتواصل العمل به ليصل قريباً إلى المحطة النهائية عند منفذ بازركان الحدودي حتى يتم تدشين هذا المشروع الوطني الكبير على وجه السرعة .

العالم-ایران

وصرح مجيد جكيني، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية ، الذي سافر إلى أرومية كبرى مدن محافظة أذربيجان الغربية ، برفقة مدير إمداد الغاز ورئيس العلاقات العامة ومجموعة من المديرين والخبراء في هذه الشركة ؛ صباح اليوم الاربعاء في لقاء حضره صحفيون من مختلف وسائل الإعلام بمبنى شركة الغاز بهذه المحافظة: إن تزويد الغاز للمناطق الحدودية المحرومة من هذه النعمة الطبيعية هو الأولوية الأولى لشركة الغاز الوطنية الإيرانية على صعيد تطوير إمدادات الغاز.

واعتبر نمو حجم استفادة الأسر بالمدن والريف من نعمة الغاز الطبيعي في المحافظة بانه مرغوبة ، وأعلن أنه نتيجة لجهود موظفي شركة غاز المحافظة ، وصلنا إلى نقطة ستقودنا قريبا عبر استغلال مشاريع إمدادات الغاز التي هي قيد التنفيذ الى الاعلان بان محافظة أذربيجان الغربية هي محافظة خضراء.

وأوضح أن الغرض الأساسي من زيارته للمحافظة هو تفقد المشاريع الجارية، ودراسة المعوقات والمشاكل التي تعترض طريق التقدم في تطوير إمدادات الغاز، وافتتاح عدة خطط ومشاريع لتوريد الغاز في المناطق الحضرية والريفية والصناعية وقال: أذربيجان الغربية هي حصن دفاعي قوي للثورة الاسلامية .

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خط انبوب نقل الغاز الإيراني إلى تركيا يجري انجازه في محافظة أذربيجان الغربية

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