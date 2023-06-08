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اعادة افتتاح القنصلية الايرانية في جدة

اعادة افتتاح القنصلية الايرانية في جدة
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

 خلال مراسم خاصة اعيد يوم الاربعاء افتتاح قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في مدينة جدة.

العالم - ايران

وحضر عدد من المسؤولين الإيرانيين والسعوديين حفل اعادة افتتاح قنصلية جمهورية إيران الإسلامية في جدة ، حيث تم رفع البلاد وعزف النشيد الوطني.

وفي حفل آخر ، بحضور مسؤولين إيرانيين وسعوديين ، استأنفت البعثة الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة التعاون الإسلامي نشاطها.

وجرت يوم أمس الثلاثاء مراسم إعادة افتتاح سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض ، بحضور علي رضا بيكدلي نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانيين في الخارج ، وحسن زرنكار القائم باعمال السفارة الايرانية، وعلي اليوسف نائب وزير الخارجية السعودية للشؤون القنصلية وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية السعودية والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيم بالسعودية وممثلو مكاتب المنظمات الإقليمية والدولية التي تتخذ من الرياض مقرا لها.

وتاتي اعادة افتتاح السفارات والقنصليات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية بعد اشهر من الاتفاق بين الجانبين بوساطة صينية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية اثر اكثر من 7 سنوات من القطيعة.

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