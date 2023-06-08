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إصابات بالرصاص والإختناق عقب اقتحام الاحتلال رام الله

إصابات بالرصاص والإختناق عقب اقتحام الاحتلال رام الله
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أصيب ستة فلسطينيين، منهم صحفيان بالرصاص، والعشرات بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في مدينة رام الله، ومحاصرة منزل الأسير إسلام الفروخ استعدادا لهدمه.

العالم- فلسطين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية الیوم الخمیس أن 6 إصابات وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي حتى اللحظة، إحداها إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الخاصرة، وإصابتان طفيفتان بالرصاص الحي في الفخذ والقدم، وإصابة طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، وإصابتان طفيفتان جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

واستهدف جنود الاحتلال الطواقم الصحفية العاملة على تغطية الاقتحام بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة المصور الصحفي مؤمن سمرين بالرصاص في الرأس، ونقل إلى المستشفى، والمصور الصحفي ربيع المنير بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في البطن، ووصفت إصابته بالطفيفة.

وأفادت مصادر محلية أن العشرات من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت عدة أحياء في مدينة رام الله، وتمركزت في منطقة “رام الله التحتا”، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان العزّل الذين خرجوا للتصدي للاقتحام، وفق وفا.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة القديمة بالكامل، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع في سماء محافظة رام الله والبيرة.

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إصابات بالرصاص والإختناق عقب اقتحام الاحتلال رام الله

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