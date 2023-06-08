صواريخ فتاح وخرمشهر4 تمثل القدرات المشتركة لحرس الثورة الاسلامية ووزارة الدفاع

العالم - ايران

وبمناسبة ازاحة الستار عن صاروخ فتاح التابع لحرس الثورة الاسلامية، اعتبر العميد رضا طلائي نيك إن التعاون المؤسساتي بين القوات المسلحة والعلماء في الجمهورية الإسلامية الايرانية هو بمثابة دعم للحفاظ على مسيرة التقدم المستمر في تحقيق ذروة التكنولوجيا والقوة الدفاعية في جميع المجالات.

وأعلن العميد رضا طلائي نيك بأن وزارة الدفاع ستعمل دائماً على زيادة استعدادها لدعم القوات المسلحة ومساعدة القدرة الصناعية للبلاد تماشياً مع الخطط الإستراتيجية القائمة على إنتاج الأسلحة والمعدات وأنظمة الدفاع وتحسين التكنولوجيا بما يتوافق مع تقدير التهديدات المتغيرة والحفاظ على مستوى قوة الردع .

كما ذكَّر بأن وزارة الدفاع تتخذ ايضا الإجراءات اللازمة من خلال تبني نهج تفاعلي وفعال والاستفادة من دعم الحكومة الحالية والشعب الايراني الشجاع عملا منها بتنفيذ توصيات القائد الأعلى للقوات المسلحة.