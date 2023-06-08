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قائد قوة الدفاع الجوي:

نمو وكفاءة الدفاع الجوي تنبعان من الثقة بالنفس والاعتماد على القوة الداخلية

نمو وكفاءة الدفاع الجوي تنبعان من الثقة بالنفس والاعتماد على القوة الداخلية
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

صرح قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد "علي رضا صباحي فرد بأن نمو وكفاءة قوات الدفاع الجوي للجيش تنبعان من العناصرالثلاثة للثقة بالنفس والاعتماد على القوة الداخلية والنخبة الفنية وعلوم الدفاع.

العالم - ايران

العالم - ايران

وفي حفل تكريم المساعدين الجدد والقدامى وتعريفهم بخطة هذه القوة وبرنامجها وميزانيتها، أعلن العميد علي رضا صباحي فرد عن أن حيازة الدفاع الجوي للجيش الايراني على صواريخ بعيدة المدى يشكل قفزة هائلة ونوعية في مجال صناعة الصواريخ.

وأشار إلى أن تعيين مدراء وقادة أكفاء وجديرين ومجتهدين في المناصب الحساسة والتشغيلية والاستراتيجية لقوة الدفاع يلعب بالتأكيد دوراً مهماً وأساسياً في زيادة قدرات هذه القوة.

وفي ختام مراسم التقدير والتقاعد للعميد الركن الثقفي وكيل خطة وميزانية قوة الدفاع ، عيّن قائد قوة الدفاع الجوي العقيد داوود محمدي حسن بمنصب النائب الجديد لخطة وبرنامج وميزانية الدفاع الجوي.

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قائد قوة الدفاع الجوي: نمو وكفاءة الدفاع الجوي تنبعان من الثقة بالنفس والاعتماد على القوة الداخلية

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