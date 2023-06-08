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مقتل 16 وإصابة 50 في انفجار بمسجد شمال أفغانستان

مقتل 16 وإصابة 50 في انفجار بمسجد شمال أفغانستان
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:١١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام أفغانية بوقوع انفجار داخل مسجد في مدينة فايز أباد بإقليم بدخشان، شمالي أفغانستان، اليوم الخميس، خلال جنازة نائب محافظ الإقليم الذي قتل في هجوم قبل يومين.

العالم- افغانستان

أفاد مراسل قناة العالم في أفغانستان بمقتل ستة عشر شخصا وجرح خمسين آخرين خلال إنفجار استهدف المسجد النبوي في ولاية بدخشان شمالي البلاد.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ربما لقي مسؤولون رفيعو المستوى من طالبان حتفهم أيضا.

ولم تعلق حركة طالبان التي تحكم أفغانستان منذ انسحاب القوات الدولية من البلاد، على الحادث، على الفور. كما ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

من ناحية أخرى، أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة، أمس الأول الثلاثاء، مما أودى بحياة نائب المحافظ مولوي ناصر أحمد أحمدي، من حركة طالبان، وسائقه، بالإضافة لإصابة ستة أشخاص.

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