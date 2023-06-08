الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
٠١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تدين الهجوم الإرهابي على مسجد بولاية بدخشان في أفغانستان

إيران تدين الهجوم الإرهابي على مسجد بولاية بدخشان في أفغانستان
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الخميس الهجوم الإرهابي على مجلس تأبين في مسجد بمنطقة "فيض آباد" في ولاية بدخشان بأفغانستان.

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الخميس: الهجمات الارهابية العمياء التي تستهدف الأناس العاديين والمواطنين الأبرياء وخاصة في الأماكن الدينية مدانة ولاتمت بأي صلة الى تعاليم الدين الاسلامي المبين .

وأضاف ناصر كنعاني، نسأل الله تعالى ان يمن على ضحايا هذا الحادث بالرحمة والغفران وعلى المجروحين بالشفاء العاجل .

يذكر ان وسائل إعلام أفغانية افادت بوقوع انفجار داخل مسجد في مدينة فيض أباد بإقليم بدخشان، شمالي أفغانستان، اليوم الخميس، خلال جنازة نائب محافظ الإقليم الذي قتل في هجوم قبل يومين.

وأفاد مراسل قناة العالم في أفغانستان بمقتل ستة عشر شخصا وجرح خمسين آخرين خلال انفجار استهدف مسجد "نبوي" بمنطقة فيض آباد في ولاية بدخشان شمالي البلاد.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ربما لقي مسؤولون رفيعو المستوى من طالبان حتفهم أيضا.

ولم تعلق حركة طالبان التي تحكم أفغانستان منذ انسحاب القوات الدولية من البلاد، على الحادث، على الفور.. كما ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

من ناحية أخرى، أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة، أمس الأول الثلاثاء، مما أودى بحياة نائب المحافظ مولوي ناصر أحمد أحمدي، من حركة طالبان، وسائقه، بالإضافة لإصابة ستة أشخاص.

روابط ذات صلة

مقتل 16 وإصابة 50 في انفجار بمسجد شمال أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مناقشات صعبة بين وزراء الداخلية الأوروبيين لإصلاح نظام اللجوء

بالفيديو.. تنظيف نهر دجلة للحد من مخاطر التغيير المناخي وللحفاظ على البيئة

الرئيس الإيراني: نسعى لكبح التضخم مع تحقيق نمو في الإنتاج

الافراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة

تظاهرة في المغرب احتجاجاً على زيارة رئيس كنيست الاحتلال

بالفيديو.. آخر تفاصيل التفجير الإرهابي داخل مسجد في أفغانستان