مدارس السويد تهجر الأجهزة اللوحية وتعود إلى الكتب

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قالت وزيرة المدارس في السويد لوتا إيدهولم إن قدرة الأطفال على القراءة ساءت، وضعفت عندهم مهارات الكتابة، والأسباب كثيرة أهمها زيادة اعتمادهم على الأجهزة اللوحية وقضاء وقت طويل أمام الشاشات.

يذكر أن السويد ليست ضمن العشرة الأوائل عالميا في مؤشر جودة التعليم، وتأتي بعد كل من ألمانيا وفنلندا وآيسلندا ونيوزيلندا والنرويج.

يأتي هذا والقرار ليعارض كثيرا من الدراسات والنتائج لدول أخرى، ترى ضرورة في الانتقال إلى الأساليب التكنولوجية الحديثة للنهضة بالمتسوى التعليمي للطلاب.

وفي تعليقه على الموضوع، قال الخبير التربوي والتعليمي محمد خليل موسى خلال حديثه لبرنامج الصباح على "سكاي نيوز عربية":

• من المفروض الحديث اليوم في مجال التعليم على التعلم عن بعد، والذكاء الاصطناعي.

• قرار العودة التامة للكتب مكلف اقتصاديا، رغم أنه في مرحلة التجربة على المستوى الابتدائي.

• الاعتماد على الألواح الرقمية والهواتف الذكية في مجال التعليم لا يعزز مهارة القراءة.

• رغم ما أثبتته الدراسات من تفاوت في التركيز بين الجيل القديم والجديد، فإن ذلك لا يدعو إلى العودة إلى التدريس عبر الكتب.

• يعتبر استشاريو التعليم أن هذا القرار عودة جزئية لتحسين مهارات الطفل.

الذكاء الاصطناعي في الحياة البشرية، وفي بناء شخصية الطفل ونموه العقلي.

التكنولوجيا ومهارة القراءة التي تتجه نحو التهميش.

• أمام ما يكتسبه الطالب باستعماله للتكنولوجيا من مهارة الاستماع و الاستقبال، إلا أنه في الأثناء يفقد مهارة القراءة والكتابة والتحدث لتقتصر على عبارات وجمل قصيرة.