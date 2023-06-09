الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الشعب السوداني يعاني الأمرين بسبب ويلات الحرب

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

يعيش آلاف النازحين من جنسيات مختلفة أوضاعا قاسية في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان بعد أن فروا اليها هربا من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتبدو ملامح الأزمة جلية على حياة النازحين من خلال انعدام أبسط الخدمات الأساسية.

العالم - مراسلون

اكثر من خمسين يومًا والحرب مستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، تداعيات كثيرة قتلي وجرحي ونازحون لولايات السودان المختلفة وعدد من دول الجوار.

ولاية البحر الاحمر شرقي السودان احتضنت الاف النازحين والعالقين من جنسيات مختلفة.

معظم السودانيين الوافدين من الخرطوم يستجيرون باقربائهم ويمكثون معهم في منازلهم بسبب شح السيولة لديهم جراء الحرب وارتفاع اسعار العقارات.

وفي ظل شمس حارقة تفوق الاربعين درجة يقبع النازحون والعالقون الذين لم يتم إجلاؤهم في خيام لا تقيهم لفح الهجير ونقص في المعينات الغذائية والدوائية وعدم وضوح الرؤية في كيفية إجلائهم لبلدانهم.

ولاية البحر الاحمر شرقي السودان هي الاخري تعاني الأمرين انقطاع متكرر في الكهرباء ونقص في المياه وزاد العبء اكثر بعد بعد دخول هولاء النازحين واللاجئين.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

السودان يعلن ممثل الأمم المتحدة الخاص شخصا غير مرغوب فيه

السودان:قصف منزل عضو بمجلس السيادة بالخرطوم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تنفي اي اتفاق مؤقت مع أمريكا بشأن النووي

الاحتلال الأمريكي يخترق حدود العراق نحو قواعده في حقول نفط سوريا

اليمن: افتتاح محمية النحل الأولى في الشرق الأوسط

مصرع 4 أشخاص اثر السيول في إيران

تطورات حرب أوكرانيا والقرار الأميركي بإطالتها

وزيرا الخارجية الايراني والاذربيجاني يتباحثان العلاقات بين البلدين