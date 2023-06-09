ميسي يثير موجة غضب في السعودية ومطالب بمعاقبته وسحب أحد ألقابه

العالم - السعودية

وطالب بعض النشطاء السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الهيئات الحكومية السعودية بسحب لقب سفير السياحة السعودية من النجم الأرجنتيني واستبداله بالبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وذلك بعد أن تم اختيار ميسي سفيرا للسياحة السعودية من قبل وزارة السياحة السعودية وفقا لما أعلنه أحمد الخطيب وزير السياحة، وذلك عقب الزيارة التي قام بها الأرجنتيني رفقة عائلته وأصدقائه إلى المملكة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي نبأ رفض ميسي للعرض الضخم الذي ترواح بين 400-500 مليون يورو من الهلال السعودي، بسبب أن عائلته لن تستطيع التكيف مع الأجواء السعودية والمجتمع العربي.

وكان ميسي الذي فاز بلقب كأس العالم 2022 صرح لصحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو": "لقد اتخذت القرار بأنني سأذهب إلى إنتر ميامي".

وتابع:"ما زلت لا أملكها (الصفقة) بنسبة 100% أو أن شيئا ما مفقود، لكن حسنا.. قررنا مواصلة الطريق هناك".

فيما علق النجم البرتغالي على تعاقد الاتحاد السعودي رسميا مع كريم بنزيما خلال تواجده في مدريد بمؤتمر دعائي، قائلا:"كنت أعلم أن بنزيما قادم إلى السعودية ولهذا قلت إن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل 5 دوريات في المستقبل ، وسيأتي المزيد من اللاعبين".

وأضاف: "كنت أعلم أنني من سيفتح الباب في السعودية، والدوري السعودي سيكون من أهم الدوريات على مستوى العالم خلال عامين أو ثلاثة، لا يوجد شك".