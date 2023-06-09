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بالفيديو.. من المستفيد من الحرب الروسية الاوكرانية؟

الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال الدبلوماسي الروسي السابق الكسندر زاسبكين ان الحرب بين روسيا واوكرانيا طويلة الامد، لكن لا توجد امكانية لتحديد وسبق الاحداث للتحدث عن ما هي افق تطورات الحرب سياسيا او ميدانيا.

العالم - خاص العالم

واضاف الكسندر زاسبكين في حديث لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) اننا ننتظر الهجوم الاوكراني وعلى مايبدو ان هذا الهجوم بدأ فعلا و كل شيء اليوم يتوقف على مصير على هذا الهجوم.

واشار زاسبكين الى انه منذ اليوم الاول كنا نتوقع ان تشجع امريكا استمرار هذه الحرب للابد ، وذلك لان هناك اهداف معروفة وهي استنزاف روسيا من جانب ومن جانب اخر تعزيز و تثبيت السيطرة الامريكية في القارة الاوروبية وقد تم استخدام اوكرانيا ضد روسيا لتحقيق هذه الاهداف.

وتابع انه وان كانت كل الاطراف تخسر روسيا واوكرانيا واوروبا ولكن خسارة امريكا نصف نصف فستجني ايجابيات وسلبيات وادارة بايدن متحمسة للحرب ولديها رهان على النجاح في هذه الحرب عاجلا ام اجلا.

المزيد بالفيديو المرفق..

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