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الحلبوسي يعقد اجتماعا مع العامري ورؤساء كتل الإطار التنسيقي

الحلبوسي يعقد اجتماعا مع العامري ورؤساء كتل الإطار التنسيقي
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

عقد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، اجتماعا مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورؤساء كتل الإطار التنسيقي.

العالم- العراق

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن "الحلبوسي عقد اجتماعا مع العامري ورؤساء كتل الإطار التنسيقي في اطار مباحثات ومناقشات قبيل بدء جلسة التصويت على الموازنة".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، قد عقد اجتماعا مهما مع عدد من رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس وعدد من اعضاء اللجنة المالية النيابية ، ضمن اطار مساعيه للوصول إلى توافق بين جميع الاطراف فيما يخص قانون الموازنة".

واشار المندلاوي الى "عزم السلطة التشريعية في استكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث اليوم ، وبما يلبي حقوق وتطلعات أبناء الشعب العراقي".

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