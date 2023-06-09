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تطورات ساخنة..

معارك طاحنة في جنوب أوكرانيا وكييف تلتزم الصمت حول هجومها

معارك طاحنة في جنوب أوكرانيا وكييف تلتزم الصمت حول هجومها
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

تحدث وزير الدفاع الروسي عن هجوم جديد خطير في وقت يشعل فيه نهر "دونباس" التوتر الى جاب ارتفاع عدد قتلى الفيضانات.

العالم - اوروبا

وأعلن مسؤول في الجیش الروسي أن منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا تشهد منذ صباح اليوم الجمعة "معارك طاحنة" رأى فيها مراقبون بدايات هجوم كييف المضاد والمرتقب، مع أن أوكرانيا ما زالت تلتزم الصمت في هذا الشأن.

وقال فلاديمير روفوغ عبر تلغرام إنه "في الوقت الحالي، استؤنفت معارك طاحنة في منطقة بين أوريخوفو (الاسم الروسي لأوريخيف) وتوكماك"، على مستوى خط المواجهة الحالي بين القوات الروسية والأوكرانية.

ولم يدلِ بمزيد من التفاصيل، غير أنّ ألكسندر سلادكوف مراسل التلفزيون الروسي العام الذي يملك قناة على "تلغرام" يتابعها أكثر من مليون شخص، قال إنّ "المدفعيّتين" الروسية والأوكرانية تقصفان، في الوقت الذي تشنّ كييف هجوماً على حدّ تعبيره.

وكتب في الصباح الباكر على تلغرام، "تجري معارك طويلة وقاسية"، مضيفاً أن "خط الجبهة مستقر". وأضاف "العدو يبذل جهوداً لا تُصدّق، وهجمات. عبثاً"، مؤكدا أن القوات الروسية "صامدة وتم الحفاظ على خط الجبهة".

ولم يكن من الممكن التحقّق من هذه التصريحات من مصدر مستقل في هذه المرحلة.

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