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البنتاغون يعلن حزمة مساعدات جديدة بملياري دولار للدفاع الجوي الأوكراني

البنتاغون يعلن حزمة مساعدات جديدة بملياري دولار للدفاع الجوي الأوكراني
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الجمعة، حزمة مساعدات جديدة بملياري دولار للدفاع الجوي الأوكراني.

العالم - الأميرکيتان

وحسب (رويترز)، قالت الوزارة إنها ستتضمن قدرات حيوية في الدفاع الجوي وذخائر.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحزمة تتضمن منظومات للدفاع الجوي من طراز هوك وصواريخ وقذائف مدفعية عياري 105 و203 مليمترات ونظم بوما المسيرة وذخائر لنظام صاروخي موجه بالليزر ودعما للتدريب والصيانة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت يوم امس الخميس عن مصادر في إدارة البيت الأبيض، قولها، أن الإعلان عن المساعدات، التي ستخصص ضمن برنامج "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا".

يذكر أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغ أكثر من 35 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

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