السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣
٠٣:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. خيبة صهيونية وانتصار إيراني جديد

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أسقط قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن موقع "موقع مريوان" الإيراني أكاذيب نتنياهو بشأن المنشآت النووية الإيرانية، وما اعتمد عليه الغرب والوكالة الدولية من مزاعم تجسسية حول البرنامج النووي فضحته الوقائع.

العالم - انقلاب الصورة

تبنت الوكالة الدولية تفسيرات ايران بشأن موقع مريوان وهو احد المواقع الثلاثة اتهمتها الوكالة سابقا بوجود اليورانيوم المستنفد فيها.

التراجع الملفت لمدير الطاقة الذرية رافائيل غروسي حول موقع "مريوان" كشف بان ايران شفافة في التعاطي مع وكالة الطاقة الذرية بشأن منشئاتها النووية، مما ازعج الكيان الصهيوني بشكل كبير.

وقال غروسي: "لقد تلقنا ردا مقبولا من ايران وهذا هو السبب في اننا قلنا انه ليس لدينا المزيد من الاسئلة حول هذا الجزء المعين".

خيبة الكيان الصهيوني لا تترجم الا انتصارا ايرانيا باعتراف الصهاينة وتهديدات نتنياهو بضرب المنشأت النووية بعثرها صاروخ فتاح الفرط صوتي.

وهذه التطورات الجديدة في الملف النووي الايراني قد تجري بما لا تشتهي اهواء "اسرائيل" ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مرندي: إيران لن توقع الاتفاق النووي قبل حل جميع ملفات "الطاقة الذرية"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. خيبة صهيونية وانتصار إيراني جديد

بلينكن يعود من السعودية بخفي حنين

مقتل وإصابة 80 شخصا في انفجار بالصومال

السفير الروسي: واشنطن لا تسعى للتسوية الدبلوماسية في أوكرانيا

الجهاد الإسلامي تؤكد على التصدي لردع العدو والانتقام لدماء الشهداء

استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة