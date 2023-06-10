شاهد.. خيبة صهيونية وانتصار إيراني جديد

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تبنت الوكالة الدولية تفسيرات ايران بشأن موقع مريوان وهو احد المواقع الثلاثة اتهمتها الوكالة سابقا بوجود اليورانيوم المستنفد فيها.

التراجع الملفت لمدير الطاقة الذرية رافائيل غروسي حول موقع "مريوان" كشف بان ايران شفافة في التعاطي مع وكالة الطاقة الذرية بشأن منشئاتها النووية، مما ازعج الكيان الصهيوني بشكل كبير.

وقال غروسي: "لقد تلقنا ردا مقبولا من ايران وهذا هو السبب في اننا قلنا انه ليس لدينا المزيد من الاسئلة حول هذا الجزء المعين".

خيبة الكيان الصهيوني لا تترجم الا انتصارا ايرانيا باعتراف الصهاينة وتهديدات نتنياهو بضرب المنشأت النووية بعثرها صاروخ فتاح الفرط صوتي.

وهذه التطورات الجديدة في الملف النووي الايراني قد تجري بما لا تشتهي اهواء "اسرائيل" ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.

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