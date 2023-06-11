الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

الأسرى الفلسطينيون يتحضّرون لـ”ثورة الحرية”والاحتلال يهدد

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

من هنا من داخل سجون الإحتلال الاسرائيلي ومن وراء القضبان يحضّر الأسرى الفلسطينيون لثورة حرية.

العالم - خاص بالعالم

حيث اعلنت لجنة المعتقلين الإداريين الفلسطينيين حالة النفير في السجون استعدادا لإضراب المفتوح عن الطعام في الثامن عشر من شهر الجاري.

واضافت ان حالة النفير ستكون في جميع السجون التي يتواجد فيها المعتقلون الإداريونفيما اكدت وزارة الاسرى والمحررين، ان المئات سيشاركون في الاضراب.

واوضحت أن المطلب الرئيسي للأسرى في هذه المعركة، هو إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق، خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو الف ومئة أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من الف وثلائمة قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.

نادي الأسير الفلسطيني اكد أن أجهزة الاحتلال بدأت باستدعاء مجموعة من المعتقلين الإداريين، وهددت عددا منهم، على خلفية الإعلان عن الاضراب.

واوضح ان الاحتلال يهدف إلى الضغط على المعتقلين لثنيهم عن الانخراط في الإضراب عن الطعام، كما تعمد بث وعود لمجموعة منهم، في حال تراجعوا عن خطوة الإضراب، فلن يكون هناك أوامر جديدة بحقهم، او تجديد اعتقالهم الاداري. واكدت مصادر فلسطينية ان جميع هذه الوعود وهمية وهي غير حقيقية.

سلطات الاحتلال تريد من خلال جريمة الاعتقال الإداري، تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطيني، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.

كما تلجأ سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقه لائحة اتهام، وذلك بذريعة وجود ملف سري، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، حيث تتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

حماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن إشاعة الجريمة بالداخل المحتل

لجنة المعتقلين الإداريين تعلن النفير في سجون الاحتلال

استشهاد سوري وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الأمريكي بريف الحسكة

شاهد.. الاحتلال يقرر تسلم جثمان الشهيد 'أحمد طه' من سلفيت اليوم الأحد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النووي الإيراني...منجزات وتطور وموقف مسؤول

شبان لبنانيون يحطمون زجاج آلية صهيونية في كفرشوبا

تزايد الانقسامات في بريطانيا.. المعارضة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة بعد قضية "جونسون" ونواب البرلمان!

حزب الله أحيا الذكرى 34 لرحيل الإمام الخميني شمال لبنان

بالفيديو.. قائد الثورة: ذريعة الأسلحة النووية هي مجرد كذبة اختلقها الأعداء

المنظمات العربية.. التأثير والدور.. الحلقة الثانية