ترامب يواجه 37 تهمة جنائية في قضبة الوثائق السرية

العالم - الأمیرکیتان

ومن بين الاتهامات الموجهة لترامب التآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.

وأظهرت لائحة اتهام كُشف عنها اليوم الجمعة أن الوثائق السرية التي عُثر عليها بحوزة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى.

وتقول لائحة الاتهام إنها تتضمن أيضا معلومات عن البرامج النووية الأمريكية وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تعرضها لهجمات عسكرية وخطط للرد على هجوم أجنبي.

واعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من محامي ترامب في القضية ومع توجيه اتهامات لمساعد سابق له.

وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير كانون الثاني 2021.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي يوم الثلاثاء قبل أن يتم 77 عاما بيوم واحد فقط.