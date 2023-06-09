الديمقراطي الكردستاني لايستبعد استمرار مفاوضات الموازنة حتى الغد.. بإنتظار اتفاق

العالم- العراق

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على هامش الاجتماعات الحالية في البرلمان "نتوقع أن نبقى في البرلمان حتى فجر الغد لمواصلة المفاوضات بشأن الموازنة".

من جهتها قالت النائبة فيان دخيل لوكالة شفق نيوز إنه "لا يوجد اي توجيه بالوقت الحالي بمقاطعة جلسة التصويت على قانون الموازنة".

وأبلغت مصادر أن اتفاقات جديدة تم إبرامها بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيتم توقيعها بين الأطراف واعتمادها بتمرير قانون الموازنة.

وحضر اللقاء المفضي الى التفاهم الجديد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني.