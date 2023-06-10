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استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة

استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته خلال العدوان الصهيوني الأخير على غزة
الجمعة ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

استُشهد مواطن فلسطيني، صباح الجمعة ، متأثرًا بإصابته في العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.

العالم - فلسطین

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد إسماعيل سلمان عياد، من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، متأثرًا بإصابته خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.

وخاضت المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين معركة "ثأر الأحرار" رداً على اغتيال الاحتلال الصهيوني ثلة من قادة سرايا القدس في قطاع غزة، وهم القائد جهاد الغنام، والقائد خليل البهتيني، والقائد طارق عز الدين، حيث طالت صواريخ السرايا وسط الكيان وخاصة مدينتي "تل أبيب" والقدس المحتلة؛ ما أدى لوقوع قتلى وإصابات ودمار لدى الاحتلال.

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