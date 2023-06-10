السفير الروسي: واشنطن لا تسعى للتسوية الدبلوماسية في أوكرانيا

العالم - الأميرکيتان

وقال أنطونوف في بيان، نشرته السفارة الروسية، يوم الجمعة، إن "مواصلة الولايات المتحدة ضخ الشحنات الجديدة من الأسلحة المميتة لأتباعها. وتخصيص الأموال الكبيرة لتلك الأغراض يدل على أمر واحد، وهو أن واشنطن لا تعتزم البحث عن سبل للتسوية الدبلوماسية للنزاع".

وأضاف أنطونوف أن "الصقور المحليين لا يقلقون من أن مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لا تنفق على ما فيه خير للمواطنين الأمريكيين، بل يتم حرقها في فرن الحرب".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، تختفي تلك الأموال في الثقب الأسود من الفساد والتهريب وآليات الاحتيال لكييف. ويصبح من الصعب أكثر فأكثر بالنسبة للولايات المتحدة الصمت عن تلك الظواهر السلبية".