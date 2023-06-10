5 قتلى إثر انفجار في مصنع صواريخ بأنقرة+فيديو

العالم-تركيا

وقع انفجار في مصنع صواريخ في العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، فيما هرع المسعفون ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، حسبما أفادت إذاعة "خبر تورك".

وهز مصنع الصواريخ والمتفجرات في منطقة المداج بأنقرة، وذكر المصدر أنه تم إرسال فرقة إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية سقوط خمسة وفيات علقوا تحت الأنقاض بعد انفجار المصنع الصواريخ في أنقرة، فيما تجري جهود فرق الإنقاذ للبحث عن ضحايا.

وتصاعدت ألسنة اللهب من المصنع إثر الانفجار إلا أن رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى محيط المصنع.