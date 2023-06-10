السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣
٠٩:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 10-06-2023

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 07-06-2023

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 06-06-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التهديد الصاروخي يهدد 'اسرائيل' أکثر من التهديد النووي

نتنياهو.. والانتحار خوفا من ايران

بشار الأسد يستقبل سفير سوريا بالجامعة العربية

شاهد.. فلسطيني في غزة يحول بقايا القهوة الى سماد

شاهد.. الكشف عن لائحة اتهامات ترامب

شاهد.. 'اسرائيل' أصبحت تخشی قوة عظمی تنافس امريكا