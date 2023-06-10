التهديد الصاروخي يهدد 'اسرائيل' أکثر من التهديد النووي

العالم - ما رأيكم

أكد مدير موقع الخنادق الالكتروني د. محمد شمص ان كیان الاحتلال بعد سنین من ترویج ايران فوبيا، أصبح اليوم مصاباً بمتلازمة ايران.

وقال د. شمص في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان جريدة "اسرائيل هيوم" تقول ان ايران لاتحتاج الی قنبلة ذرية في اليد، فلديها قنبلة ذرية علی الشجرة استطاعت من خلالها ان تحقق الردع في مواجهة اسرائيل".

وبيّن د. شمص ان الاسرائيليين يعتقدون ان كيانهم أصبح اليوم مردوعاً وغيرقادر علی مواجهة ايران ليس فقط نووياً بل علی مستوی التفوق العسكري ايضاً.

وأوضح ان "اسرائيل" اصبحت مردوعة من قبل ايران في عدة جبهات بفضل دعم ايران للمقاومة في عدة جبهات، ففي معركة ثأر الاحرار في غزة فشل نتنياهو في ترميم صورة الردع لجيش الاحتلال، كما أصبح مردوعاً من جانب لبنان وعموماً هنالك 5 جبهات عجز الاحتلال في مواجهة حتی واحدة منها.

فيما أكد المختص بالشؤون الاسرائيلية اسماعيل مسلماني ان "اسرائيل" أصبحت تخشی قوة عظمی تنافس الولايات المتحدة عسكرياً.

وقال مسلماني لقناة العالم ان إسدال الستار عن الصاروخ الايراني فتاح وقبل ذلك صاروخ خيبر، أرعب الاسرائيليين وجعلهم علی المحك.

وأوضح ان الاسرائيليين لاينظرون الی صاروخ فتاح كتطور عسكري وتكنولوجي فحسب، بل ينظرون اليه كتطور جعل من ايران قوة عظمی تنافس الولايات المتحدة والصين وروسيا، فلا يملك غير هؤلاء تقنية تصنيع هذا الصاروخ.

وأكد مسلماني ان الصحافة العبرية تری انه من اليوم فصاعداً لن تجرؤ "اسرائيل" تهديد ايران، لأن صاروخ فتاح يتجاوز منظومات الغلاف الاسرائيلية ويعرض الاسرائيليين لدمار هائل جداً وهذا التفكير يعرض الاحتلال لتآكل متزايد في الردع.

ورأی الخبير في الشؤون الاسرائيلية ان التطور السياسي الايراني عربياً وغربياً ايضاً انهك كيان الاحتلال الاسرائيلي بعيداً عن الجانب العسكري.

وكشف الاعلامي والباحث السياسي يحيی حرب ان "اسرائيل" أصبحت تخشی التهديد الصاروخي الايراني أكثر مما تهاب التهديد النووي.

وأكد ان ايران ومحور المقاومة أصبحا اليوم التهديد الوحيد للكيان الصهيوني بعدما خرجت الدول العربية من معادلة الصراع في المنطقة بالتطبيع وغيرها من السبل.

وأوضح يحيی حرب ان "اسرائيل" منذ عام 2015، بدأت تخشی البرنامج الصاروخي لايران، واليوم أصبح هذا البرنامج هو التهديد الحقيقي والاساسي للوجود الاسرائيلي.

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