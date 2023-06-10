شاهد.. ماهي المادة 13 التي صوت عليها البرلمان العراقي؟

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وقال مراسل قنة العالم الاخبارية في بغداد "نويد بهروز" إن البرلمان العراقي عند انطلاق التصويت على الموازنة للبلاد يوم الخميس أقر المادة من واحد الى الثامنة مع الغاء المادة الرابعة، مشيرا الى أن البرلمان استنئف عمله يوم أمس من اجل التصويت على باقي المواد، وفي وقت متأخر من منتصف الليل صوت على المواد التاسعة، والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والثامة عشر والتاسعة عشرة والعشرين والواحد والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، مع ترحيل المادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة الى وقت آخر بسبب الخلافات، والغى المادة اثنين وعشرين.



وتابع: ان تصويت البرلمان العراقي على المادة 13 من موازنة البلاد تعد انجازا بما تحمل من أهمية حول ملف تصدير النفط من منطقة كردستان العراق، حيث بموجب هذه المادة تلتزم سلطات منطقة كردستان العراق بتصدير يوم 1400 برميل نفط عبر الحكومة العراقية الى ميناء جيهان التركي وفي حال بقاء الخلافات مع تركية وعدم تصديرها تلتزم منطقة كردستان العراق بتسليم هذه الكمية الى حكومة العراقية.

هذا ويعقد مجلس النواب العراقي عصر اليوم جلسة لتمرير ما تبقى من مواد قانون الموازنة العامة للبلاد. وقد صوت البرلمان على عدد من فقرات الموازنة العامة للأعوام الفين وثلاثة وعشرين، والفين واربعة وعشرين، والفين وخمسة وعشرين وسط خلافات على بعض المواد الخاصة بمنطقة كردستان العراق والتي تم ترحيلها الى الجلسات المقبلة.