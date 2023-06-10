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برنامج المغاربية..

مناورات المغرب مع الاحتلال والمعارضة التونسية تواصل حراكها

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

ابرز عناوين برنامج "المغاربية" مشاركة جنود من الاحتلال الاسرائيلي للمرة الاولى في مناورات الاسد الافريقي في المغرب وسط غضب شعبي المطالب باسقاط التطبيع بكافة اشكاله، حيث تعمل الرباط وتل ابيب تسريع تعاونهما على الصعد كافة، منذ تطبيع العلاقات بينهما قبل نحو 3 سنوات.

وقد اكد بيان للجيش المغربي مشاركة جنود وقادة من كتيبة غولاني الاسرائيلية في مناورات الاسد الافريقي 2023 المقامة في المغرب. وتعتبر كتيبة غولاني من اكثر الكتائب العسكرية التي ارتكبت جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

كما يتناول البرنامج، المزيد من التصعيد السياسي في تونس والمعارضة تواصل حراكها، ومخرجات لجنة 6+6 الليبية من دون توقيع قوانين الانتخابات، وانتخاب الجزائر عضواً في مجلس الامن الدولي للمرة الرابعة في تاريخها.

ويبحث كذلك مساع في موريتانيا لاحتواء التوترات بعد احتجاجات على وفاة شاب محتجز.

شاهدوا تقارير مراسلي قناة العالم في سياق الفيديو المرفق..

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