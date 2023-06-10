مناورات المغرب مع الاحتلال والمعارضة التونسية تواصل حراكها

وقد اكد بيان للجيش المغربي مشاركة جنود وقادة من كتيبة غولاني الاسرائيلية في مناورات الاسد الافريقي 2023 المقامة في المغرب. وتعتبر كتيبة غولاني من اكثر الكتائب العسكرية التي ارتكبت جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

كما يتناول البرنامج، المزيد من التصعيد السياسي في تونس والمعارضة تواصل حراكها، ومخرجات لجنة 6+6 الليبية من دون توقيع قوانين الانتخابات، وانتخاب الجزائر عضواً في مجلس الامن الدولي للمرة الرابعة في تاريخها.

ويبحث كذلك مساع في موريتانيا لاحتواء التوترات بعد احتجاجات على وفاة شاب محتجز.

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