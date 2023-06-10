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السيسي:حريصون على وقف الاقتتال و حوار بين الأشقاء في السودان

السيسي:حريصون على وقف الاقتتال و حوار بين الأشقاء في السودان
السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت إن بلاده استقبلت 200 ألف سوداني خلال الشهرين الماضيين بسبب الأوضاع في بلادهم.

العالم - السودان

وأضاف السيسي، اليوم السبت، في كلمة ألقاها خلال زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، أنه من المهم السعي إلى استقرار الأوضاع في السودان وعدم التدخل الخارجي في شؤونه، مشيرا إلى وجود 9 ملايين لاجئ في مصر من جنسيات مختلفة.

وقال "مش هطول عليكم.. لكن طبعا متابعين أزمة مهمة أوي أوي.. ودي مع الأشقاء في السودان، ودايما بنقول عدم التدخل في شؤون الدول أمر مهم جدا جدا.. وده بيكون له تأثير سلبي على الاستقرار".

وتابع "ده موقفنا في ليبيا ونفس الموقف في السودان.. حريصون على وقف الاقتتال ويكون فيه حوار بين الأشقاء في السودان".

واندلعت اشتباكات عنيفة في 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وأودى النزاع بحياة أكثر من 1800 شخص، حسب مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعلية للضحايا قد تكون أعلى بكثير، بحسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، تسبب النزاع بنزوح حوالي 2 مليون شخص، بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة.

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