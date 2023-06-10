اللواء باقري: العالم على أعتاب نظام جديد

العالم - ايران

واشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال ملتقى كبار مدراء وزارة الدفاع، إلى أن هذه الوزارة حققت في القطاع العسكري تقدما في الصناعات الدفاعية وأوجدت قوة ردع للبلاد، وفي القطاع المدني، تُعرف بأنها محرك لصناعة البلاد، وقال: ان الدفاع هو أحد الركائز الأساسية والاستراتيجية للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يقوم بمهام كبيرة في القطاعين المدني والعسكري.

وأشار اللواء باقري إلى علائم فشل سياسات أمريكا أحادية القطب، مثل الفرار من أفغانستان، وإخلاء العراق ومغادرته، والتخفيض الكبير لقواتها في المنطقة، وقال: إن العالم يقف على أعتاب نظام جديد. حيث الولايات المتحدة ليست فيه على رأس هرم القوى العالمية والكيان الصهيوني يسير نحو الانحدار، وفي المقابل تمضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية - بعون الله - على مسار القوة وتستخدام قدراتها لتحقيق قفزة في جميع المجالات.

كما أشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى الرحلة الناجحة والمشرفة التي قامت بها المجموعة البحرية 86 التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: نقلت المجموعة في هذه الرحلة رسالة القوة والسلام والصداقة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جميع القارات والمحيطات، مما يدل على قوة القوات المسلحة الإيرانية وتوسعها الجغرافي في تنفيذ المهام البحرية حول العالم.

وأشار اللواء باقري إلى فشل حرب العدو المركبة وانتصار القوات المسلحة تحت قيادة قائد الثورة، مؤكدا ضرورة الدقة والاهتمام والاستثمار في العلوم والتقنيات الناشئة.