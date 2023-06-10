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طهران ودمشق تعتزمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة خلال زيارة رئيسي الى سوريا

طهران ودمشق تعتزمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة خلال زيارة رئيسي الى سوريا
السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان ونظيره السوري "فيصل المقداد، عزمهما على تنفيذ الاتفاقیات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الناجحة للرئيس الايراني السيد ابراهیم رئيسي إلى سوريا ونتائجها الإيجابية.

العالم - ايران

وناقش امير عبد اللهيان والمقداد في اتصال هاتفي اليوم السبت أهم التطورات الجارية على الساحة العربية حيث أطلعه الأخير بخصوص الانفتاح الذي شهدته العلاقات السورية مع الدول العربية.

وأبلغ الوزيران الايراني والسوري في هذا الاتصال الهاتفي التحيات الحارة لمسؤولي كلا البلدين، وناقشا آخر التطورات في العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة.

وقد أطلع وزير الخارجية السوري نظيره الايراني على الانفتاح الذي طرأ على العلاقات بين دمشق والدول العربية والمشاركة الأيجابية للرئيس السوري بشار الاسد في اجتماع زعماء الدول الاعضاء في اتحاد الجامعة العربية.

في المقابل هنأ وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية نظيره السوري بمناسبة النجاحات التي حققتها بلاده في الآونة الأخيرة، واعتبر هذه التطورات بأنها ايجابية وبناءة.

كما أشار الجانبان الى الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى سوريا ونتائجها الايجابية، مؤكدا على ارادة كلا البلدين لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

الجدير بالذكر أن امير عبد اللهيان والمقداد كانا قد التقيا مؤخرا في موسكو على هامش الاجتماع الوزاري لكل من ايران وسوريا وروسيا وتركيا وناقشا المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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طهران ودمشق تعتزمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة خلال زيارة رئيسي الى سوريا

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