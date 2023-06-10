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الرئيس الأوكراني: عمليات الهجوم المضاد جارية

الرئيس الأوكراني: عمليات الهجوم المضاد جارية
السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن عمليات الهجوم المضاد جارية في أوكرانيا، لكنه امتنع عن الإفصاح في أي مرحلة هي الآن.

العالم - اوروبا

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف: "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد، في أي مرحلة - لن أتحدث بالتفصيل. أعتقد أننا سنشعر بكل شيء بالتأكيد".

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين، أمس الجمعة، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد بدأ، يتضح ذلك من استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل كييف.

وفي وقت سابق، أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الغرب يقوم بتوسيع حجم ومدى الأسلحة الهجومية المقدمة لنظام كييف، كجزء من سياسة الولايات المتحدة وحلفائها على محاربة روسيا، والتي تهدف لتدمير روسيا وتفكيك أوصالها.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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