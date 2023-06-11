لتحسين ظروف تربية الماشية.. مزرعة في غزة تستخدم تقنية الواقع الافتراضي

العالم - منوعات

وأرفق المصور أيمن العمريطي صور الأبقار والعجول وهي ترتدي نظارات الواقع الافتراضي، وعلق بالقول "مزرعة بغزة تستخدم تقنية الواقع الافتراضي لتحسين نفسية صغار الأبقار والعجول، بحيث تشاهد الحيوانات مساحات خضراء على أنغام موسيقى كلاسيكية هادئة، وتهدف هذه التقنية إلى تحسين جودة اللحم وزيادة الوزن".

أول ظهور لفكرة تقنية الواقع الافتراضي بعيدا عن عالم الإنسان كان في عام 2014 عندما ابتكر أوستن ستيوارت برنامجا لشركة خاصة بإنتاج الدواجن بحيث يمكن خداع الدجاج، ليعتقد أنه يتجول بحرية إذا ارتدى سماعات الواقع الافتراضي، ما يسهم في تحسين ظروف المعيشة السيئة في المزارع ويساعد على رفاهية الدجاج.

وفي عام 2020، كشفت وزارة الزراعة والغذاء الروسية عن استخدام نظارات الواقع الافتراضي بمزرعة ألبان "روس مولوكو" (RusMoloko) بالقرب من العاصمة، حيث ظهرت الأبقار وهي تتجول ومزودة بسماعات رأس بتقنية الواقع الافتراضي (VR).

وصُنعت نظارات الواقع الافتراضي (VR) تلك خصيصًا لتناسب رؤوس الأبقار ولمساعدتها في الاسترخاء من أجل إنتاج المزيد من الحليب.

وبعد ارتداء سماعات الرأس أفاد الخبراء بأن الأبقار أظهرت انخفاضًا في القلق وزيادة في المزاج العام للقطيع، واليوم تُصنف المزرعة ضمن أكبر 3 منتجين للألبان في الاتحاد الروسي