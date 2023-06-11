بالصور.. رفع الكسوة عن الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

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وقامت مجموعة من المختصين برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع وذلك للحفاظ على نظافتها وحمايتها.

بدوره، قال مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، سلطان القرشي: إن "رفع الجزء السفلي من الكسوة يأتي بغرض الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها".

وأشار إلى أن "ما يُقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند على اعتقادات خاطئة، ولأجل ذلك تُرفع، وتحاط بقطع من القماش الأبيض بمحيط 47 مترًا".

ولفت القرشي إلى أنه "سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم".

وأعلن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، في فبراير/ شباط الماضي أن بلاده تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم حج 2023، بعد نحو شهر من إعلان المملكة عودة أعداد وأعمار الحجّاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

وقديما، كانت ترفع أستار الكعبة المشرفة، ويستخدم اللون الأبيض كنوع من الإعلان عن دخول الحج والنسك، للدلالة على دخول وقت الشعيرة، بالإضافة إلى حماية الكسوة أثناء الموسم.