هناك طرفان يضمران الشر للشعب السوداني، فمن هما؟

وقال الشواني في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هناك مشكلة والمتعلقة بطبيعة ميليشيات قوات الدعم السريع المتمردة، حيث ان اي هدنة تعلن تعتبر منتهكة من قبل قوات الدعم السريع حتى ولو لم تطلق رصاصة واحدة، باعتبار انها تحتل البيوت وتقمع المواطنين وتقتحم المستشفيات والمؤسسات الاخرى.

ورأى، ان الغرض من قصر عمر الهدنة الـ24 ساعة فقط، والتي قامت بها منصة مباحثات جدة على خلاف المبادرات السابقة التي كانت تمتد الى سبعة يتم انتهاكها بمعاودة الاشتباكات من قبل كلا طرفي القتال بالسودان، بمعنى ان اجل الهدنة القصيرة الحالية مقصودة كي ترى ما يجري بعدها، ليتم المباشرة بعدها اما الاستمرار في مشاورات جدة، او يتم تعليقها في حال لم يلتزم طرفي القتال بها.

وتوقع ان منصة جدة اقتسبت بعض الحيوية بعد الهدنة الحالية، خاصة بعد موقف الجيش السوداني الدعم لها، منوهاً بان موقف السعودية تجاه السودان اكثر موضوعية وعقلانية من الطرفين الخارجيين الاخريين، اللذين يقتحمان العملية السياسية والاكثر شراً للشعب السوداني، الاول اللوبي الصهيوني الذي يدعم التمرد في السودان، واللوبي الاخر الموجود في نيروبي ويدفع الرشوى ويحاول ان ينتشر عبر الآلية الثلاثية وعبر النفوذ الاوروبي داخل الاتحاد الافريقي، معتبراً ان هذين اللوبيين اكثر خطورة من منصة جدة، لذا يحاول الجيش السوداني ان تكسب منصة جدة بعض الحيوية بالعودة الى المباحثات عبر هدنة قصيرة.

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