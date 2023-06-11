الصحة العراقية: الاتفاق على تبادل الخبرات بالصناعات الدوائية مع الأردن

العالم- العراق

وأوضح الحسناوي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة الأردني، إن الوزارة ماضية بتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي ومنها التعاون مع الدول الأشقاء والأصدقاء بكافة الجوانب ومنها الصحية مع الأردن.

وأشار إلى "عقد اجتماع أولى مشترك بين الجانبين بحضور الكادر المتقدم للوزارتين، تم خلاله الاتفاق على التعاون بمجال التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والصناعات الدوائية وتقديم التسهيلات اللازمة لتسجيل الأدوية في البلدين إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الأدوية وبحث تسهيل الدراسات الطبية للطلبة العراقيين في الأردن بما يسهم بالارتقاء بالجانب العلمي ".

من جانبه أعرب وزير صــحة الأردني فراس الهواري شكره إلى الحكومة العراقية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وإلى وزير الصحة العراقي لحسن الاستضافة خصوصا خلال زيارته الأولى للعراق في عهد الحكومة الحالية، مؤكداً، أن "اللقاء كان ناجحاً وفعالاً بين البلدين وسيتم التعاون في الجوانب كافة ومنها الصحية بين البلدين ".