شاهد.. ترامب يفضح النظام القضائي الأميركي

العالم - الأميرکيتان

استغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول ظهور علني منذ توجيه لائحة اتهام اتحادية له لتصعيد الهجوم على وزارة العدل، حيث اتهم ممثلي الادعاء العام بشن حملة ضده دون دليل وبدوافع سياسية تهدف لإبعاده عن البيت الأبيض.

وقال ترامب: أنتم تتعاملون مع مجانين؛ الاتهام الذي لا أساس له ضدي من جانب إدارة بايدن سيصبح من بين أفظع إساءات استخدام السلطة في تاريخ بلدنا".

وفي حديثه في مؤتمر للحزب الجمهوري بولاية جورجيا، قال ترامب ان الرئيس الديمقراطي جو بايدن دبر الاتهامات الجنائية ضده لتقويض الحملة الرئاسية الخاصة به".

وقال ترامب: "إنّني ملاحق بسبب محاولتي الفوز بولاية رئاسيّة ثانية، لهذا السبب يقومون بذلك. لو لم أفعل هذا، لما كانت هناك مطاردة، ولما كانت هناك لائحة اتّهام".

وتوجيه الاتهام إلى رئيس أمريكي سابق لارتكاب تهم اتحادية أمر غير مسبوق في التاريخ الأمريكي، ويأتي في وقت يعد ترامب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في ألفين وأربعة وعشرين.

ومع هذه الاتّهامات الفدراليّة الموجّهة إليه، يضع ترامب البلاد أمام احتمال دخول مرشّح فائز إلى البيت الأبيض وهو لا يزال يواجه اتّهامات، أو إدارة الحكومة وراء القضبان.

كما يواجه ترامب تحقيقا فدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس وتتوقّع تقارير إعلاميّة أن توجه إليه اتّهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا على خلفيّة محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.