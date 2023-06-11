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زيلينسكي يتوسل بـ"دولة عربية" لتحقيق خطته للسلام في أوكرانيا

زيلينسكي يتوسل بـ
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

توسل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم المهيري، التي تزور كييف حاليا، لدعم "صيغة السلام" التي تروج لها كييف.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال زيلينسكي خلال لقائه مع الوزيرة الإماراتية، "نحن مهتمون بدعم بلدكم صيغتنا للسلام".

وأضاف زيلينسكي في بيان، أن القضايا البيئية كانت موضوعا آخر للمفاوضات، وشكر الإمارات على استعدادها لتقديم المساعدة إلى كييف.

ولفتت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا إلى "صيغة السلام" التي أعدتها، لكنها بالمقابل رفضت مقترحات الأطراف الثالثة للسلام.

حيث قال زيلينسكي تعليقا على مبادرات الفاتيكان للتسوية، إن بلاده لا تحتاج إلى وسطاء.

أما من جانب موسكو، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ما يسمى بخطة زيلينسكي للسلام هي "دليل أمريكي آخر لإثارة الصراع في أوروبا".

كما أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن تصريحات زيلينسكي حول تسوية سلمية لا تأخذ في الاعتبار الحقائق القائمة.

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