أكبر مناورات جوية يجريها حلف الناتو لقواته في تاريخه

العالم - خاص بالعالم

المناورات التي اطلق عليها اسم اير دفيندر 2023 تهدف إلى تدريب قوات الناتو على كيفية صد هجوم وهمي من قبل معتد شرقي بحسب ادبيات الحلف.



التدريبات والتي تمتد لأسبوعين ،يشارك فيها حوالي عشرة آلاف جندي و250 طائرة من 25 دولة، وهي تهدف لتعزيز قابلية التشغيل البيني والجاهزية لحماية الحلفاء ضد المسيرات وصواريخ الكروز في حال وقوع هجوم على المدن أو المطارات أو الموانئ البحرية داخل أراضي الناتو.



وتأتي المناورات بعيد اعلان روسيا البدء بنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء بعد اكتمال جاهزية المرافق بين السابع والثامن من يوليو/ تموز المقبل.



كما تزامنت مع بدء أوكرانيا هجومها المضاد،بحسب تعبير كييف فيما يرى مراقبون ان تلك المناورات تحمل رسائل عدة لموسكو وبكين ،وهي تأتي خلال الحرب المحتدمة في اوكرانيا المرشحة لعضوية الناتو.

وقد تكون المناورات برأي متابعين في سياق التوتر المتصاعد بين الصين وأميركا في بحر جنوب الصين، و بيان حالة الاستعداد القصوى بالحلف وإمكانية تفعيل المادة الخامسة التي تنص على أن أي هجوم على أي دولة داخل الناتو يعتبر هجوما على كل الأعضاء.



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