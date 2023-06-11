روسيا تحبط هجوما أوكرانيا على إحدى سفنها في البحر الأسود

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وفي التفاصيل ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا بالقرب من مدينة بيرديانسك الساحلية التي تسيطر عليها روسيا والواقعة على بحر آزوف.

وفي ذات السياق ذكرت القوات الروسية انها صدت هجوما شنته أوكرانيا بواسطة زوارق مسيرة على إحدى سفنها الحربية كانت تقوم بدورية في البحر الأسود بالقرب من خطي أنابيب للغاز ينقلان محروقات روسية إلى تركيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت من دون جدوى مهاجمة السفينة بريازوفي التابعة لأسطول البحر الأسود بواسطة ستة زوارق مسيرة عالية السرعة.

كما دمرت القوات الروسية سبع دبابات ليوبارد ألمانية لصنع على الأقل وخمس عربات مدرعة برادلي أمريكية الصنع خلال ثمانية واربعين ساعة في أثناء صدها لهجمات أوكرانية، لكن مدونين روس أفادوا بأن أوكرانيا اخترقت لفترة وجيزة جزءا من خطوط الجبهة الروسية.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه استعاد قرية في جنوب شرق البلاد محققا بذلك أول مكسب له ضد القوات الروسية في هذا الجزء من جبهة القتال في إطار ما وصفته كييف بأنه عمليات هجومية ودفاعية مضادة بدون أن تؤكد أنها عملية طويلة الأمد.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن الفيضانات التي أعقبت تدمير أحد السدود، مشيرة إلى مقتل ستة أشخاص وفقدان خمسة وثلاثين آخرين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتسبب تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبر الثلاثاء، بوصول كميات كبيرة من المياه إلى البلدات والقرى القريبة من النهر، بما في ذلك العاصمة الإقليمية خيرسون التي استعادتها القوات الأوكرانية في تشرين الثاني/نوفمبر.

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