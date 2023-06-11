وزير الشؤون الاجتماعية السوري يبحث مع ممثل "اليونيسف" المشاريع المشتركة

العالم- سوريا

ووفق وكالة "سانا" السورية ناقش الجانبان مجموعة من المواضيع المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لأطفال ذوي الإعاقة وحماية الطفولة، والدعم النفسي الاجتماعي والصحة الذهنية والمبادئ التوجيهية بالنسبة للدعم النفسي الاجتماعي، وآليات التعاون لإنجازها.

الوزير المنجد أكد على أهمية عقد اجتماعات فنية مشتركة لوضع الأسس والمقترحات المستقبلية للتعاون المشترك، وفق خطة عملية برئاسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان تتناول العديد من المجالات، منها آليات “الحماية والتخطيط”، لافتاً إلى أهمية مراجعة الخطط الحالية ووضع الملاحظات عليها والمقترحات اللازمة، لتذليل الصعوبات إن وجدت.

من جهته أعرب الممثل المقيم لليونيسف في سورية عن استعداد المنظمة لدعم الوزارة بالمشاريع التي ترغب بتفعيلها وفق أولويات عملها، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارة، بما ينعكس إيجابا على العمل المشترك مستقبلا.