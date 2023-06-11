مسؤول إيراني: ابلغنا واشنطن ان حسم نتيجة المفاوضات يعتمد على تلبية مطالبنا

العالم-ايران

وفي تصريح له اليوم الاحد، تطرق "مقتدائي" الى التكهنات حول "التوصل الى اتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وامريكا"، مبينا، ان "هناك بعض التكهنات والشائعات التي لا اساس لها من الصحة في هذا الخصوص، وسيتم في حينه الكشف عن الحقائق بهذا الخصوص.

واكمل المسؤول البرلماني الايراني : لو اصرّ الطرف الامريكي على الاستمرار في نقض التعهدات والوعود التي قطعها سابقا، عليه ان يدرك بأن ايران لن تتراجع امام ضغوط او غطرسة الطرف الاخر.

واكد نائب رئيس البرلمان بان مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية، مقدمة على كافة القضايا الاخرى؛ مصرحا ان الجانب الامريكي ايضا بات مقتنعا بان الية الحظر لن تجدي نفعا له ولا يستطيع فرض المزيد من الضغوط على ايران التي اصبحت في محور المعادلات الدولية.

وعلى صعيد اخر، اشار مقتدائي الى تعاون ايران مع منظمة شنغهاي للتعاون، فضلا عن حضورها الفاعل في اجتماعات مجموعة بريكس؛ مؤكدا بان ذلك سيفتح افاقا جديدة للجمهورية الاسلامية وبما يلزم على واشنطن ان تدرك بان سياسة الحظر التي كانت قد بلغت ذورتها، باتت اليوم في الحضيض.

ومضى النائب الثاني لرئيس لجنة الامن القومي النيابية، بالقول: ان مشاكل الامريكيين المتزايدة، لم تبق لهم حلا سوى تحقيق مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.