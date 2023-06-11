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البرلمان العراقي يصوت على مواد أخرى بمشروع قانون الموازنة

البرلمان العراقي يصوت على مواد أخرى بمشروع قانون الموازنة
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

استأنف مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، التصويت لاستكمال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025).

العالم - العراق

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب صوت على المواد (44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، ) من الموازنة".

وأشار البيان إلى أنه: "قرر البرلمان إعادة النظر بالمادة 43؛ لغرض صياغتها من جديد".

كما صوت المجلس على إضافة فقرة على جدول أعمال جلسته المنعقدة، تضمنت (القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب)".

وستجري اللجنة المالية المزيد من المداولات بخصوص المواد الخلافية المتبقية، وصولاً لعرضها على التصويت، ومن بينها المادة 64 التي ينتظر التصويت عليها.

وقال أوضح النائب ياسر الحسيني: "استوقفنا للمداولة بشأن المادة 66 وذلك بخصوص ثلاث سنوات للموازنة ام سنة واحدة".

وكان المجلس عقد جلسته رقم (31) برئاسة الرئيس محمد الحلبوسي، بحضور 229 نائباً.

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