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زعيم كوريا الشمالية يقدم الدعم الكامل لبوتين

زعيم كوريا الشمالية يقدم الدعم الكامل لبوتين
الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بدعم بلاده لموسكو وتعزيز التعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العالم-اسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم تعهد بـ"وضع يده في يد" بوتين وتعزيز التعاون الإستراتيجي، لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في بناء دولة قوية.

وقال كيم في الرسالة -دون الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا- "العدالة ستنتصر بالتأكيد، وسيواصل الشعب الروسي إضافة المجد إلى تاريخ الانتصار".

وأضافت الرسالة أن الشعب الكوري الشمالي يقدم "الدعم والتضامن الكاملين مع الشعب الروسي في كفاحه الشامل من أجل تحقيق قضيته المقدسة للحفاظ على الحقوق السيادية والتنمية ومصالح بلده ضد ممارسات الإمبرياليين الاستبدادية والتعسفية".

ودعا كيم -في أحدث رسالة دعم لموسكو منذ الحرب في أوكرانيا- إلى "تعاون إستراتيجي أوثق" مع موسكو " تماشيا مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الهدف الكبير المتمثل في بناء دولة قوية".

ووصفت كوريا الشمالية هذا الصراع بأنه حرب أميركية "بالوكالة" لتدمير روسيا، منددة بالمساعدات العسكرية الغربية لكييف.

يشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني الماضي اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد مجموعة فاغنر الروسية بصواريخ وقذائف، وهو ما نفته بيونغ يانغ.

وفي مارس/آذار الماضي قالت واشنطن إن لديها دليلا على أن موسكو كانت تتطلع الى أن تزودها بيونغ يانغ بأسلحة خلال حربها على أوكرانيا مقابل مساعدات غذائية لكوريا الشمالية.

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