ترامب وتسونامي الاتهامات القضائية

وكذلك إتهامات بمحاولة ترامب تغيير نتائج الإنتخابات الرئاسية لصالحه بولاية جورجيا 2020.

وإتهامات فدرالية، بإخفاء ترامب وثائق سرية ترتبط بالأمن القومي وعدم تسليمها للأرشيف الوطني.

وهناك أيضا إتهامات بدفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها بشأن علاقاتِه السرية.

وبالطبع هناك إتهام بتحريض أنصاره على مهاجمة مبنى الكونغرس بواشنطن بعد إنتخابات 2020.

وتطول قائمة الإتهامات، خاصة الفدرالية قد تجر ترامب للمحاكمة والسجن والخروج من الحياة السياسية.

وقال ترامب بأول خطاب بعد الإتهامات الأخيرة.. إنها تستهدف منعي من العودة للبيت الأبيض، واصفاً الإتهامات بالسخيفة ولا أساس لها فبركتها (وزارة الظلم)، ويقصد وزارة العدل. وأيضا اكد ترامب انه لن يتراجع عن عزمه على مواصلة القتال من أجل الامريكيين.

لكنّ يراهن المنافسون الستة لترامب بالإنتخابات الداخلية بالحزب الجمهوري على مأزقه القضائي.، وهناك توقعات تقول ان ثقل الإتهامات سيضعف مكانة ترامب لصالح منافسه الرئيسي رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا.

ويرى إستطلاع بين الجمهوريين قبل 3 أسابيع ان ترامب سيحصل 53% ترامب ودي سانتس على 25%. فيما المرشحون الآخرون هم نيكي هايلي واسا هاتشينيون والسناتور تيم سكوت و فيفيك راماسوامي و لاري إيلدر.

ويرى مراقبون ان الامر يبقى مرهونا بمسار لوائح الإتهام لتحديد مستقبل ومصير ترامب.