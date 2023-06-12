تداعيات تقرير الامم المتحدة وتخفيض الدعم للاسر السورية

وحذر برنامج الاغذية العالمية التابع للامم المتحدة، من انه ومن دون تمويل اضافي، فان مليونين ونصف شخص معرضون لخطر فقدان المساعدات الانسانية او النقلية اعتباراً من تموز القادم في ظل جهود حكومية واهلية لضمان وصول الغذاء لاكبر شريحة ممكنة من الشعب السوري.

وقد كشفت الامم المتحدة ان الفقر قبض على نسبة كبيرة من الشعب السوري بسبب الحصار والعقوبات، وبعد سنين الحرب الطويلة جاء الزلزال ليعمق حاجة معظم السوريين للمساعدات الانسانية التي بدأت منظمات الامم المتحدة تتحدث عن نقص في تمويل اغاثة السوريين.



يناقش برنامج "صدى سوريا" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: رئيس مجلس ادارة جمعية ساعد عصام حبال.

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