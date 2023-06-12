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برنامج صدى سوريا..

تداعيات تقرير الامم المتحدة وتخفيض الدعم للاسر السورية

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

على جمر الحصار غير المسبوق، وبعد اشهر من الزلزال، اشارت الامم المتحدة الى انه لاول مرة في الحرب المستمرة منذ 12 عاماً في سوريا يعاني الناس من تفاقم الضغوط الانسانية، كاشفة عن ان 15 مليون شخص، اي ما يقارب 70 بالمئة من السكان بحاجة الى مساعدات انسانية.

وحذر برنامج الاغذية العالمية التابع للامم المتحدة، من انه ومن دون تمويل اضافي، فان مليونين ونصف شخص معرضون لخطر فقدان المساعدات الانسانية او النقلية اعتباراً من تموز القادم في ظل جهود حكومية واهلية لضمان وصول الغذاء لاكبر شريحة ممكنة من الشعب السوري.

وقد كشفت الامم المتحدة ان الفقر قبض على نسبة كبيرة من الشعب السوري بسبب الحصار والعقوبات، وبعد سنين الحرب الطويلة جاء الزلزال ليعمق حاجة معظم السوريين للمساعدات الانسانية التي بدأت منظمات الامم المتحدة تتحدث عن نقص في تمويل اغاثة السوريين.


يناقش برنامج "صدى سوريا" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: رئيس مجلس ادارة جمعية ساعد عصام حبال.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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